Hollanda'da şampiyon Feyenoord
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) son haftasında Heracles'i 3-1 yenen Feyenoord, Ajax'ın bir puan önünde şampiyonluğa ulaştı.
Eredivisie'nin 34. ve son haftasına, en yakın takipçisi Ajax'ın bir puan önünde lider giren Feyenoord, seyircisi önünde Heracles ile karşılaştı.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Dirk Kuyt'ın 1, 12 ve 84. dakikada attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrılan Feyenoord, şampiyonluğa uzandı.
1998-1999 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret kalan Feyenoord, 84 puanla bitirdiği 2016-2017 sezonu sonunda tarihinin 15. şampiyonluğunu kazandı.
Bu sonuçla Ajax'ın Willem II deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyet bir anlam ifade etmedi.
ENES'TEN 18. GOL
Milli futbolcu Enes Ünal, takımı Twente'nin, sahasında Groningen'e 5-3 yenildiği karşılaşmada bir gol kaydetti. Hollanda ligindeki 32. maçına çıkan 20 yaşındaki Enes, sezonu 18 golle tamamladı.
45 puan toplayan Twente, ligi 7. sırada bitirdi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:34
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 17
Yorum
gignac27 eyy advocaat sende bizi yaktın hani bırakıcaktın hocalığı şimdi hollandayla anlaştın sinsi şeytan seni!!
- Fener’e lig eziyet
Toplam 26
Yorum
gignac27 zaten bir iddiamız yoktu ligde artık kupaya odaklanmamız lazım.transferleri de mayıs ayında bitirip seneye inşallah şampiyon olacağız.
- Luce’den gözlemci!
Toplam 5
Yorum
metinn riza hoca kim kardes riza calimbay mi iyide tudord kendi kurdugu takim ve sistemle gs bjk fb yi de yenmedimi ilk yrida pööööh
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