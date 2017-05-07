Spartak Moskova şampiyonluğunu ilan etti
Rusya Premier Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Terek Grozny ile evinde karşılaşan Zenit St. Petersburg, bu karşılaşmadan mağlup ayrılınca Spartak Moskova ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Spartak Moskova, dün oynan karşılaşmada evinde Tom Tomsk'u 1-0 yenerek, en yakın takipçisi CSKA Moskova'ya 10 puan fark atmış ve matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edebilmek için Zenit St. Petersburg'un maçını beklemeye başlamıştı. Şampiyonluk yarışı dışında CSKA Moskova ile Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme mücadelesi veren 52 puanlı Zenit St. Petersburg, karşılaşmayı kazanması halinde hem şampiyonluk yarışını devam ettirecek, hem de CSKA'nın üç puan önüne geçerek büyük avantaj elde etmiş olacaktı. Ancak Krasnodar ile UEFA Kupası'na gidebilme mücadelesi veren Terek Grozny istediğini alan taraf oldu. St. Petersburg Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Terek'e galibiyeti getiren golü 65'te Ablaye Vieux M'Bengue kaydetti.
Ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi CSKA Moskova'ya 10, Zenit St. Petersburg'a 11 puan fark atan Spartak Moskova, şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyip, 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaştı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:20
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Spartak Moskova şampiyonluğunu ilan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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