David Villa nikah tazeledi
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi New York City, İspanyol golcüsü David Villa'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.
Profesyonel futbolculuk kariyerine Sporting Gijon'da başlayan David Villa, ülkesinde Real Zaragoza, Valencia, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydikten sonra 2014'te New York City'ye transfer olmuştu.
Villa, New York City formasıyla şu ana kadar çıktığı 70 maçta 46 gol attı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:29
- Bu derbide favori Beşiktaş
Toplam 31
Yorum
murat sadasddas mısın nesin hakemle maçı alan sizsiniz bunu kupa maçında gördük öncekilerdede burası beşiktaş kendini bugday ambarındamı sanıyor
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 54
Yorum
seyfettin harika bir görüntü bir fenerbahçeli olarak katılantüm galatasaraylı sporcuları kutluyorumm tam bir feyrpley davranışı dolmuştur
- Şenol Güneş'ten galibiyet reçetesi
Toplam 14
Yorum
özgür şenol güneş küçük maçların büyük hocası büyük maçların küçük hocası olur lyon a 5 gol atabilecek durumdayken nasıl küçüldüğünü gördük
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