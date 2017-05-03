 David Villa nikah tazeledi – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    David Villa nikah tazeledi

    David Villa nikah tazeledi

    Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi New York City, İspanyol golcüsü David Villa'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Villa'nın bu sezon bitecek sözleşmesinin gelecek yılın sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

    Profesyonel futbolculuk kariyerine Sporting Gijon'da başlayan David Villa, ülkesinde Real Zaragoza, Valencia, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydikten sonra 2014'te New York City'ye transfer olmuştu.

    Villa, New York City formasıyla şu ana kadar çıktığı 70 maçta 46 gol attı.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:29
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