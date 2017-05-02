 Rusya Kupası'nın sahibi Lokomotiv Moskova – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Rusya Kupası'nın sahibi

    Rusya Kupası'nın sahibi Lokomotiv Moskova

    Rusya Kupası finalinde , Ural'ı 2-0 yenerek, kupanın sahibi oldu.

    Rusya'nın Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. , 76. dakika Igor Denisov ve 90. dakikada Aleksey Miranchuk'un attığı gollerle Ural'ı 2-0 mağlup etti.

    Karşılaşmanın 90+3. dakikasında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Tartışma sonrası maçın hakemi Alexey Nikolaev, Ural'dan Manucharyan ile Fiedler, Lokomotiv Moskova'da ise Ari ile Farfan'a kırmızı kart gösterdi.

    Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, başkent ekibinde 90 dakika forma giydi.

    Öte yandan, Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin de 5. kez Rusya Kupası'nı kaldıran çalıştırıcı olarak rekor kırdı.

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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