Rusya Kupası'nın sahibi Lokomotiv Moskova
Rusya Kupası finalinde Lokomotiv Moskova, Ural'ı 2-0 yenerek, kupanın sahibi oldu.
Rusya'nın Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Lokomotiv Moskova, 76. dakika Igor Denisov ve 90. dakikada Aleksey Miranchuk'un attığı gollerle Ural'ı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Tartışma sonrası maçın hakemi Alexey Nikolaev, Ural'dan Manucharyan ile Fiedler, Lokomotiv Moskova'da ise Ari ile Farfan'a kırmızı kart gösterdi.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, başkent ekibinde 90 dakika forma giydi.
Öte yandan, Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin de 5. kez Rusya Kupası'nı kaldıran çalıştırıcı olarak rekor kırdı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:09
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 8
Yorum
Mobydick Hareket güzel, saygı duyulması gerekiyor.
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 8
Yorum
Tebrikler Özlenen tablo keşke tüm branşlarda bu resmi görebilsek artık ayrısmaktan yorulduk. Sporun savas olmadığını anlasın herkes.
- ''Volkan yumruk atsana''
Toplam 3
Yorum
44istanbul TFF'in oyunlari.... Volkana ceza kesemedi! Oynamayan oyunculara ceza verdiler. Tam komedi ligi!
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