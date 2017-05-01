Pereira, Almanya'da olay oldu
Alman 2.Ligi ekiplerinden 1860 München'i çalıştıran Portekizli Teknik Adam Vitor Pereira'nın, pazar günü karşılaştıkları Eintracht Braunschweigs teknik direktörü Torsten Lieberknecht'eye küfür ettiği iddia edildi.
KÜME DÜŞME HATTINDA
Devre arasında kurtarıcı teknik adam olarak 1860 München'in başına getirtilen Vitor Pereira, takımının son maçta Eintracht Braunschweigs'e de yenilince 33 puanla 16. sırada kalmasıyla zor günlerin içine düştü. Eintracht Braunschweigs ise, 1860 München karşısında aldığı galibiyetle puanını 60'a yükselterek, tabelanın ikinci sırasında ve liderin sadece 3 puan gerisinde yer aldı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:09
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Toplam 20
Yorum
Erol Bakın eğer pike espanyol maçında oynamasaydı barselona mağlüp olmuştu.uzun boylu bir stoperin önemi ne kadar büyük galatasaray uzun boylu bi
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Toplam 1
Yorum
black-KARTAL Mitrovic e 4,3 milyon veren Torunlarogullarinin ayagini kaydiran Umut Güner l e sormak lazim..
- Çakır isyanı
Toplam 13
Yorum
black Kac maci almisiz söylede bilelim bizim hakemle aldigimiz maclar sizlerin hakemlerle bu güne kadar aldiginiz kupalarin yaninda hic kalir emin ol
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