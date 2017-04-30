Hollanda Kupası'nı Vitesse kazandı
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası finalinde Vitesse, AZ Alkmaar'ı 2-0 yendi.
Rotterdam şehrindeki De Kuip Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Vitesse, 81 ve 88. dakikalarda Ricky van Wolfswinkel'in attığı iki golle AZ Alkmaar'ı 2-0 yenerek, kupayı müzesine götürdü.
Vitesse, 1899'dan beri oynanan KNVB Kupası'nı tarihinde ilk kez kazandı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:54
- Kartal ava giderken avlandı!
Toplam 1
Yorum
rezalet şenol güneş istifa......................................................
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 9
Yorum
eko dursun özbek gs taraftarına artık sabır deme yeter artık 8derbinin 7si mağlbyet bi berbrlik basket aynı valeybol aynı utnmıyomusun.istfa et
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 3
Yorum
LİDER GFB alıskınsınız tabi uzaktan takib atmeye bide artık zevk almaya başlamıslar
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