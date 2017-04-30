 Hollanda Kupası'nı Vitesse kazandı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Hollanda Kupası'nı kazandı

    Hollanda Kupası'nı Vitesse kazandı

    Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası finalinde , 'ı 2-0 yendi.

    Rotterdam şehrindeki De Kuip Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. , 81 ve 88. dakikalarda Ricky van Wolfswinkel'in attığı iki golle 'ı 2-0 yenerek, kupayı müzesine götürdü.

    Vitesse, 1899'dan beri oynanan KNVB Kupası'nı tarihinde ilk kez kazandı.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:54
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