Felipe Melo'dan rakibine yumruk! (VİDEO)
Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, rakibine yumruk atınca ortalık karıştı.
Palmeiras'ın 3-2 kazandığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirleri ile tartışmaya başladı. Penarol'lu oyuncular Felipe Melo'nun üzerine yürümeye başlayınca Brezilyalı oyuncu bir rakibine yumruk attı. Melo'nun yumruğuyla olaylar daha da alevlenirken, Pameiras'lı oyuncular rakip oyuncuları durdurabilmek için büyük çaba sarf etti.
Melo, güçlükle soyunma odasına götürülürken, yaşananların ardından her iki kulübe de ceza verilmesi bekleniyor.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:17
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
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