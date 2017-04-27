Felipe Melo'dan rakibine yumruk! (VİDEO)
Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, rakibine yumruk atınca ortalık karıştı.
Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen Melo, vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. Libartedores Kupası'nda Palmeiras'ın Uruguay ekiplerinden Penarol'a konuk olduğu maça Felipe Melo damga vurdu.
Palmeiras'ın 3-2 kazandığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirleri ile tartışmaya başladı. Penarol'lu oyuncular Felipe Melo'nun üzerine yürümeye başlayınca Brezilyalı oyuncu bir rakibine yumruk attı. Melo'nun yumruğuyla olaylar daha da alevlenirken, Pameiras'lı oyuncular rakip oyuncuları durdurabilmek için büyük çaba sarf etti.
Melo, güçlükle soyunma odasına götürülürken, yaşananların ardından her iki kulübe de ceza verilmesi bekleniyor.
Palmeiras'ın 3-2 kazandığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirleri ile tartışmaya başladı. Penarol'lu oyuncular Felipe Melo'nun üzerine yürümeye başlayınca Brezilyalı oyuncu bir rakibine yumruk attı. Melo'nun yumruğuyla olaylar daha da alevlenirken, Pameiras'lı oyuncular rakip oyuncuları durdurabilmek için büyük çaba sarf etti.
Melo, güçlükle soyunma odasına götürülürken, yaşananların ardından her iki kulübe de ceza verilmesi bekleniyor.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası!
Toplam 3
Yorum
cem aynı şeyi beşiktaş taraftarı yapsa ceza bile almazdı başkanın bile beşiktaşlı olduğu bi ligte adeletten basetme yeğenim
- Forvete sürpriz isim
Toplam 7
Yorum
idealist rotasyon için mantıklı alınabilecek bir isim, yedek oyuncu olarak oynar..
- Kaptan söz verdi
Toplam 8
Yorum
NE SÖZÜ SÖZMÜ KALMIŞ BREH. SENİN SÖZÜNE DE GÜVEN OLMAZ,. ARTIK SÖZ MÖZ HİÇ BİR ŞEY VERME BENCE DEFOL GİT
Felipe Melo'dan rakibine yumruk! (VİDEO) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.