 Felipe Melo'dan rakibine yumruk! – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Felipe Melo'dan rakibine yumruk!

    Felipe Melo'dan rakibine yumruk!

    Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, rakibine yumruk atınca ortalık karıştı.

    Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen Melo, vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. Libartedores Kupası'nda Palmeiras'ın Uruguay ekiplerinden Penarol'a konuk olduğu maça Felipe Melo damga vurdu.

    Palmeiras'ın 3-2 kazandığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirleri ile tartışmaya başladı. Penarol'lu oyuncular Felipe Melo'nun üzerine yürümeye başlayınca Brezilyalı oyuncu bir rakibine yumruk attı. Melo'nun yumruğuyla olaylar daha da alevlenirken, Pameiras'lı oyuncular rakip oyuncuları durdurabilmek için büyük çaba sarf etti.

    Melo, güçlükle soyunma odasına götürülürken, yaşananların ardından her iki kulübe de ceza verilmesi bekleniyor.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:13
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