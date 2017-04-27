Felipe Melo'dan rakibine yumruk!
Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, rakibine yumruk atınca ortalık karıştı.
Palmeiras'ın 3-2 kazandığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirleri ile tartışmaya başladı. Penarol'lu oyuncular Felipe Melo'nun üzerine yürümeye başlayınca Brezilyalı oyuncu bir rakibine yumruk attı. Melo'nun yumruğuyla olaylar daha da alevlenirken, Pameiras'lı oyuncular rakip oyuncuları durdurabilmek için büyük çaba sarf etti.
Melo, güçlükle soyunma odasına götürülürken, yaşananların ardından her iki kulübe de ceza verilmesi bekleniyor.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:13
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Toplam 2
Yorum
AVCI HOCA: ONDAN ÖNCE B. ŞEHİR İN KİLİDİNİ KANKALAR RİZE DEPLASMANINDA KIRDILAR. SİZDE BERABERE KALDIĞINIZI SANIP SEVİNİYORSUNUZ. ALLAH ISLAH ETSİN SİZ
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Toplam 5
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TCelcius Tabi arabanın önemi olmaz olum bedevadan bende milyonları kazansam benim içinde önemi olmaz.:S
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Toplam 12
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TCelcius Şu fenerliler neyin lafını yapıyorlar anlamış değilim adam 10 dk da 2 gol döşemiş tff nin kurbanı oldu.volkana verilen 1 maçlık cezanın sebe
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