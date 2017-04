MSL’de en çok kazanan Kaka

MLS’de Orlando City’de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Kaka, ligde en fazla maaş alan futbolcular arasındaki listede ilk sırada yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan takımların yer aldığı MSL'de top koşturan Kaka, bu yıl kulübünden aldığı maaşla ligde en çok maaş alan futbolcu oldu. MLS Futbolcular Birliği'nden yapılan açıklamada, Orlando City'den yılda 7 milyon 167 bin Dolar maaş alan Kaka, listede zirvede yer aldı. Yıldız futbolcu bu sezon Orlando City'nin New York City'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak, mücadelenin 11. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz yıl da bu listenin üst sırasında yer alan Brezilyalı futbolcuyu, 7 milyon 115 bin Dolar ile Toronto'nun İtalyan yıldızı Sebastian Giovinco takip etti. Listede Pirlo 4, David Villa 5 ve Bastian Schweinsteiger 6. sırada yer aldı. MSL'de en fazla maaş alan futbolcular, takımları ve kazandıkları ücret şöyle:



1 - Kaka - Orlando City - 7 milyon 167 bin Dolar

2 - Sebastian Giovinco - Toronto - 7 milyon 115 bin Dolar

3 - Michael Bradley - Toronto - 6 milyon 500 bin Dolar

4 - Andrea Pirlo - New York City - 5 milyon 915 bin Dolar

5 - David Villa - New York City - 5 milyon 610 bin Dolar

6 - Giovani dos Santos - Los Angeles Galaxy - 5 milyon 500 bin Dolar

7 - Bastian Schweinsteiger - Chicago Fire - 5 milyon 400 bin Dolar

8 - Jozy Altidore - Toronto - 4 milyon 875 bin Dolar

9 - Clint Dempsey - Seattle Sounders - 3 milyon 892 bin Dolar

10 - Diego Valeri Portland - Timbers - 2 milyon 607 bin Dolar