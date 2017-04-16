Twenteli Enes Ünal'dan iki gol!
Hollanda Eredivisie'in 31. hafta karşılaşmasında Twente'nin NEC Nijmegen takımını 3-0 yendiği maçta milli futbolcu Enes Ünal iki gol attı.
Twente, seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını, Enes Ünal'ın 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Frederik Jensen, Enes'in gollük pasını iyi değerlendirdi ve 57. dakikada skoru 2-0 yaptı. Maçın uzatmalarında Enes, bir gol daha atarak skoru belirledi.
Enes, bu sezon Twente formasıyla Eredivisie'de bu sezon 17. kez fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla Twente 45 puanla 7. sırada yer alırken, NEC Nijmegen ise 28 puan ile 17. sırada kaldı.
1.GOL
2.GOL
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:43
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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