 Twenteli Enes Ünal'dan iki gol! – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Twenteli 'dan iki gol!

    Twenteli Enes Ünal'dan iki gol!

    Hollanda Eredivisie'in 31. hafta karşılaşmasında 'nin NEC Nijmegen takımını 3-0 yendiği maçta milli futbolcu iki gol attı.

    , seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını, 'ın 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Frederik Jensen, Enes'in gollük pasını iyi değerlendirdi ve 57. dakikada skoru 2-0 yaptı. Maçın uzatmalarında Enes, bir gol daha atarak skoru belirledi.

    Enes, bu sezon Twente formasıyla Eredivisie'de bu sezon 17. kez fileleri havalandırdı.

    Bu sonuçla Twente 45 puanla 7. sırada yer alırken, NEC Nijmegen ise 28 puan ile 17. sırada kaldı.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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