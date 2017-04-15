Twenteli Enes Ünal'dan iki gol!
Hollanda Eredivisie'in 31. hafta karşılaşmasında Twente'nin NEC Nijmegen takımını 3-0 yendiği maçta milli futbolcu Enes Ünal iki gol attı.
Twente, seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını, Enes Ünal'ın 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Frederik Jensen, Enes'in gollük pasını iyi değerlendirdi ve 57. dakikada skoru 2-0 yaptı. Maçın uzatmalarında Enes, bir gol daha atarak skoru belirledi.
Enes, bu sezon Twente formasıyla Eredivisie'de bu sezon 17. kez fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla Twente 45 puanla 7. sırada yer alırken, NEC Nijmegen ise 28 puan ile 17. sırada kaldı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:21
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Toplam 1
Yorum
mustafa libanezi beroyu rodellegaya para verip alanlara yaziklar olsun.abdülkadirden 45.-60 dakika her macda faydalanabilinir
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Toplam 5
Yorum
gomez bu yalçın karadeniz denen adam yıldırım demirören zamanından kalma adam kulübü neden karıştırmak istiyor bu başarılı dönemde kovsunlar bunu
- Casillas bombası
Toplam 26
Yorum
sinan 35 yaşındaki adamı buraya getireceksiniz yazıklar olsun
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