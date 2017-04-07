 Enesli Twente, bir puanı son anda kurtardı – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Enesli , bir puanı son anda kurtardı

    Enesli Twente, bir puanı son anda kurtardı

    Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 29. hafta karşılaşmasında , konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı.

    De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan ve Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta , milli futbolcu 'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. , Jürgen Locadia'nın 17. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

    Konuk takım, 51. dakikada Hector Moreno'nun golüyle 2-1 öne geçti. Uzun süre geride götürdüğü mücadelede Twente, Bersant Celina'nın 90+2. dakikada attığı golle beraberliği sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

    Enes, Twente formasıyla çıktığı son 6 maçta 5. golünü kaydetti.

    Bu sonuçla 4 maç sonra puan kaybeden PSV, puanını 65'e çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Ligdeki 9. beraberliğini yaşayan Twente ise 42 puanla 7. sırada yer aldı.

    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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