Enesli Twente, bir puanı son anda kurtardı
Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 29. hafta karşılaşmasında Twente, konuk ettiği PSV ile 2-2 berabere kaldı.
De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan ve Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Twente, milli futbolcu Enes Ünal'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. PSV, Jürgen Locadia'nın 17. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Konuk takım, 51. dakikada Hector Moreno'nun golüyle 2-1 öne geçti. Uzun süre geride götürdüğü mücadelede Twente, Bersant Celina'nın 90+2. dakikada attığı golle beraberliği sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Enes, Twente formasıyla çıktığı son 6 maçta 5. golünü kaydetti.
Bu sonuçla 4 maç sonra puan kaybeden PSV, puanını 65'e çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Ligdeki 9. beraberliğini yaşayan Twente ise 42 puanla 7. sırada yer aldı.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:54
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
Enesli Twente, bir puanı son anda kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.