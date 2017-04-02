Zaferi Burak Yılmaz getirdi
Çin Süper Ligi'ndeki 3. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan ağırladığı Şanghay Shenhua'yı 2-1 yendi.
Geçen ay kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edildikten sonra sahalara dönen milli futbolcu, takımı adına ligde oynadığı 3 maçta da gol atmayı başardı. Ayrıca, Beijing Guoan'ın ligde attığı 4 golü de Burak Yılmaz kaydetti.
Bu sonuçla Beijing Guoan, puanını 4'e çıkarırken, Şanghay Shenhua ise 4 puanda kaldı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:01
- Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Bjk Can sin sen can birakma tabi helal olsun
- Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi
Toplam 2
Yorum
Fb Ondan sonra ver Yansin aziz baskana
- Şaka değil!.. RVP gol attı
Toplam 3
Yorum
Birakmislar Adam gibi top verdilerde atmadimi kaldiki Adam gibi topa da gerek yok 5 pasin 3 gol yapar ama bu isi hem kendi birakmis hem takimin kendisi
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