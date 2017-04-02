Zaferi Burak Yılmaz getirdi

Workers Stadı'nda oynanan müsabakada Beijing Guoan 37. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Şanghay Shenhua 40. dakikada Yunding Cao'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekip, 87. dakikada Burak Yılmaz'ın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 yendi ve ilk kez 3 puanla tanıştı.

Geçen ay kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edildikten sonra sahalara dönen milli futbolcu, takımı adına ligde oynadığı 3 maçta da gol atmayı başardı. Ayrıca, Beijing Guoan'ın ligde attığı 4 golü de Burak Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla Beijing Guoan, puanını 4'e çıkarırken, Şanghay Shenhua ise 4 puanda kaldı.