 Zaferi Burak Yılmaz getirdi – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Zaferi Burak Yılmaz getirdi

    Zaferi Burak Yılmaz getirdi

    Çin Süper Ligi'ndeki 3. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan ağırladığı Şanghay Shenhua'yı 2-1 yendi.

    Workers Stadı'nda oynanan müsabakada Beijing Guoan 37. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Şanghay Shenhua 40. dakikada Yunding Cao'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekip, 87. dakikada Burak Yılmaz'ın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 yendi ve ilk kez 3 puanla tanıştı.

    Geçen ay kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edildikten sonra sahalara dönen milli futbolcu, takımı adına ligde oynadığı 3 maçta da gol atmayı başardı. Ayrıca, Beijing Guoan'ın ligde attığı 4 golü de Burak Yılmaz kaydetti.

    Bu sonuçla Beijing Guoan, puanını 4'e çıkarırken, Şanghay Shenhua ise 4 puanda kaldı.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:01
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