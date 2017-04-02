İskoçya'da şampiyon Celtic!

Hearts deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Celtic, 30 hafta sonunda topladığı 86 puanla en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.



Premiership'te 3, şampiyonluk grubu mücadelesinde 5 olmak üzere ligde 8 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, Brendan Rodgers yönetiminde şu ana kadar 28 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.



Celtic, ligde üst üste altıncı ve toplamda 48. şampiyonluğunu kazandı.



