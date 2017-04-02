İskoçya'da şampiyon Celtic!
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Celtic, bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Hearts deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Celtic, 30 hafta sonunda topladığı 86 puanla en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.
Premiership'te 3, şampiyonluk grubu mücadelesinde 5 olmak üzere ligde 8 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, Brendan Rodgers yönetiminde şu ana kadar 28 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.
Celtic, ligde üst üste altıncı ve toplamda 48. şampiyonluğunu kazandı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:32
- Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Bjk Can sin sen can birakma tabi helal olsun
- Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi
Toplam 2
Yorum
Fb Ondan sonra ver Yansin aziz baskana
- Şaka değil!.. RVP gol attı
Toplam 3
Yorum
Birakmislar Adam gibi top verdilerde atmadimi kaldiki Adam gibi topa da gerek yok 5 pasin 3 gol yapar ama bu isi hem kendi birakmis hem takimin kendisi
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