 İskoçya'da şampiyon Celtic! – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    İskoçya'da şampiyon !

    İskoçya'da şampiyon Celtic!

    İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden , bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Hearts deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan , 30 hafta sonunda topladığı 86 puanla en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

    Premiership'te 3, şampiyonluk grubu mücadelesinde 5 olmak üzere ligde 8 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, Brendan Rodgers yönetiminde şu ana kadar 28 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

    Celtic, ligde üst üste altıncı ve toplamda 48. şampiyonluğunu kazandı.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:32
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