Schweinsteiger golle başladı
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire'a transfer olan tecrübeli Alman oyuncu Bastian Schweinsteiger, ilk maçında golle tanıştı.
Chicago Fire'ın ligin 4. haftasında Toyota Park'ta konuk ettiği Kanada temsilcisi Montreal Impact ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Schweinsteiger, 17'nci dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.
İki ekipten de birer oyuncunun kırmızı kat gördüğü mücadelede Chicago Fire'ın ikinci golünü Luis Solignac atarken, Montreal Impact ise Matteo Mancosu ve Jean-Yves Ballou Tabla ile ağları sarstı.
ABD temsilcisiyle ilk maçında golle tanışan Schweinsteiger, yıllarca formasını terlettiği Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısını göstermişti. Alman oyuncu, 2015'te transfer olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ın kadrosunda yeterince şans bulamayınca hafta başında ABD'nin Chicago Fire takımı ile sözleşme imzalamıştı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:55
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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