 Schweinsteiger golle başladı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Schweinsteiger golle başladı

    Schweinsteiger golle başladı

    Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire'a transfer olan tecrübeli Alman oyuncu , ilk maçında golle tanıştı.

    Chicago Fire'ın ligin 4. haftasında Toyota Park'ta konuk ettiği Kanada temsilcisi Montreal Impact ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Schweinsteiger, 17'nci dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

    İki ekipten de birer oyuncunun kırmızı kat gördüğü mücadelede Chicago Fire'ın ikinci golünü Luis Solignac atarken, Montreal Impact ise Matteo Mancosu ve Jean-Yves Ballou Tabla ile ağları sarstı.

    ABD temsilcisiyle ilk maçında golle tanışan Schweinsteiger, yıllarca formasını terlettiği Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısını göstermişti. Alman oyuncu, 2015'te transfer olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ın kadrosunda yeterince şans bulamayınca hafta başında ABD'nin Chicago Fire takımı ile sözleşme imzalamıştı.

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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