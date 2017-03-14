Michael Essien Endonezya'ya transfer oldu

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Michael Essien ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chelsea, Real Madrid, Milan ve Olympique Lyon gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Yunanistan temsilcisi Panathianikos'da görev almıştı.