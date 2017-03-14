Michael Essien Endonezya'ya transfer oldu
Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya'nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.
Chelsea, Real Madrid, Milan ve Olympique Lyon gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Yunanistan temsilcisi Panathianikos'da görev almıştı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:40
- Muharrem Usta'dan ikinci yarı analizi
Toplam 1
Yorum
İKİZ NİYE BEKLEMİYORSUN. SENARYOLU FUTBOLDA BJK NİN İKİZİ GİBİSİNİZ. TURNUSOL KAĞIDI GİBİ.HANGİ ANADOLU ŞEHRİNDE BELEŞ İKİ TANE STAT VAR
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 18
Yorum
12nümero Rivaldonun 22-23 yaşlarındaki hallerini anımsıyorum, ne golleri vardı.Duran top,hareketli,vole,röveşata,asist hepsinin kralı vardı.
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 18
Yorum
12nümero Talisca hamle oyuncusudur.1 sene daha Güneşle çalışırsa iyi olur.Takıma alışır,kendisini geliştirir.Ama BJKnin bir 10 numara alması lazım.
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