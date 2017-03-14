 Michael Essien Endonezya'ya transfer oldu – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Michael Essien Endonezya'ya transfer oldu

    Michael Essien Endonezya'ya transfer oldu

    Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya'nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.

    Kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Michael Essien ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Chelsea, Real Madrid, Milan ve Olympique Lyon gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Yunanistan temsilcisi Panathianikos'da görev almıştı.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Michael Essien Endonezya'ya transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.