 Rangers, Celtic'e kaybetmedi – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    , 'e kaybetmedi

    Rangers, Celtic'e kaybetmedi

    İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak, rakibinin 22 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

    Park'ta oynanan maçta ev sahibi ekip, 35. dakikada Stuart Armstrong'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. , müsabakanın 87. dakikasında Clint Hill'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve iki takım birer puana razı oldu.

    Bu sonuçla, 28. haftası oynanan ligde 26 galibiyeti bulunan Celtic, puanınını 80'e çıkardı ve en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Rangers ise 47 puanla 3. sırada bulunuyor.

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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