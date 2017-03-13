İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde Rangers deplasmanda Celtic ile 1-1 berabere kalarak, rakibinin 22 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
Celtic Park'ta oynanan maçta ev sahibi ekip, 35. dakikada Stuart Armstrong'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Rangers, müsabakanın 87. dakikasında Clint Hill'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve iki takım birer puana razı oldu.
Bu sonuçla, 28. haftası oynanan ligde 26 galibiyeti bulunan Celtic, puanınını 80'e çıkardı ve en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Rangers ise 47 puanla 3. sırada bulunuyor.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Rangers, Celtic'e kaybetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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