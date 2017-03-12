İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde Rangers deplasmanda Celtic ile 1-1 berabere kalarak, rakibinin 22 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
Celtic Park'ta oynanan maçta ev sahibi ekip, 35. dakikada Stuart Armstrong'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Rangers, müsabakanın 87. dakikasında Clint Hill'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve iki takım birer puana razı oldu.
Bu sonuçla, 28. haftası oynanan ligde 26 galibiyeti bulunan Celtic, puanınını 80'e çıkardı ve en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Rangers ise 47 puanla 3. sırada bulunuyor.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:01
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
Mehmet Ben Abdulla Avcı hocanın duygusal zekasının ve mativasyon yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve çok başarılı olacaktır.
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
mehmet Abdullah Avcı, Edin Visca,Mossoro ile beraber gelsin. Transferi kendi yapar ve rahat çalışma imkanı verilirse kesinlikle başarılı olur.
- Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor
Toplam 1
Yorum
eraycan konyadan ali çamdalı meha başakşehirden visca zonguldakspor okan eken mert caymaz onur eriş mutlaka alınmalı özellikle yerli oyuncular
Rangers, Celtic'e kaybetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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