Rangers, Celtic'e kaybetmedi

Celtic Park'ta oynanan maçta ev sahibi ekip, 35. dakikada Stuart Armstrong'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Rangers, müsabakanın 87. dakikasında Clint Hill'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve iki takım birer puana razı oldu.

Bu sonuçla, 28. haftası oynanan ligde 26 galibiyeti bulunan Celtic, puanınını 80'e çıkardı ve en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Rangers ise 47 puanla 3. sırada bulunuyor.