Rangers'da Caixinha dönemi
İskoçya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers, Portekizli teknik direktör Pedro Caixinha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Katar temsilcisi El-Gharafa ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmasının ardından Rangers'a imza atan Caixinha, pazartesi günü işbaşı yapacak.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen ligde istediği sonuçları alamayan Glasgow Rangers, lider Celtic'in 33 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:52
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UltrAslan Takım Uyuyordu.. Tudor uyandırdı ayıp etti.. 33 Yaşındaki Hakan Balta, Chedju, De Jong, Snejder bu takımda değil 2. ligde bile oynayamaz...
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