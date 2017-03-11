 Rangers'da Caixinha dönemi – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Rangers'da Caixinha dönemi

    Rangers'da Caixinha dönemi

    İskoçya 1. Futbol Ligi ekiplerinden , Portekizli teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

    Katar temsilcisi El-Gharafa ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmasının ardından Rangers'a imza atan Caixinha, pazartesi günü işbaşı yapacak.

    Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen ligde istediği sonuçları alamayan , lider Celtic'in 33 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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