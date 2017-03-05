Burak Yılmaz sezona golle başladı

Ligin ilk haftasında son şampiyon Guangzhou Evergrande ile Beijing Guoan, Tianhe Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi Guangzhou Evergrande, 19. dakikada Paulinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk 11'de başladığı karşılaşmanın tamamında forma giyen Burak Yılmaz, 38. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha etkili gözüken Guangzhou Evergrande'de 87. dakikada bir gol daha bulan Paulinho, takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Beijing Guoan'da Hejing Zhao 66. dakikada, Guangzhou Evergrande'de ise Zheng Zhi 81. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

- Tevez'den bir gol, 2 asist

Şanghay Shenhua'ya transfer olarak futbol dünyasının en fazla maaş kazanan ismi haline gelen Arjantinli Carlos Tevez, Jiangsu Suning'i 4-0 yendikleri ilk hafta mücadelesinde bir gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Tevez'in penaltıdan rakip fileleri havalandırdığı maçta ev sahibi Şanghay Shenhua'nın diğer gollerini Giovanni Moreno (2) ve Jianqing Mao attı.