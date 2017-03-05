 Burak Yılmaz sezona golle başladı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Burak Yılmaz sezona golle başladı

    Burak Yılmaz sezona golle başladı

    Çin Süper Lig'de Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının Guangzhou Evergrande'ye 2-1 yenildiği ilk hafta maçında penaltıdan rakip fileleri havalandırarak sezona golle başladı.

    Ligin ilk haftasında son şampiyon Guangzhou Evergrande ile Beijing Guoan, Tianhe Stadı'nda karşılaştı.

    Ev sahibi Guangzhou Evergrande, 19. dakikada Paulinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

    İlk 11'de başladığı karşılaşmanın tamamında forma giyen Burak Yılmaz, 38. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi ve ilk devre bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda daha etkili gözüken Guangzhou Evergrande'de 87. dakikada bir gol daha bulan Paulinho, takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

    Beijing Guoan'da Hejing Zhao 66. dakikada, Guangzhou Evergrande'de ise Zheng Zhi 81. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

    - Tevez'den bir gol, 2 asist

    Şanghay Shenhua'ya transfer olarak futbol dünyasının en fazla maaş kazanan ismi haline gelen Arjantinli Carlos Tevez, Jiangsu Suning'i 4-0 yendikleri ilk hafta mücadelesinde bir gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

    Tevez'in penaltıdan rakip fileleri havalandırdığı maçta ev sahibi Şanghay Shenhua'nın diğer gollerini Giovanni Moreno (2) ve Jianqing Mao attı.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:59
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