Burak Yılmaz sezona golle başladı
Çin Süper Lig'de Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının Guangzhou Evergrande'ye 2-1 yenildiği ilk hafta maçında penaltıdan rakip fileleri havalandırarak sezona golle başladı.
Ev sahibi Guangzhou Evergrande, 19. dakikada Paulinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk 11'de başladığı karşılaşmanın tamamında forma giyen Burak Yılmaz, 38. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi ve ilk devre bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda daha etkili gözüken Guangzhou Evergrande'de 87. dakikada bir gol daha bulan Paulinho, takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.
Beijing Guoan'da Hejing Zhao 66. dakikada, Guangzhou Evergrande'de ise Zheng Zhi 81. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
- Tevez'den bir gol, 2 asist
Şanghay Shenhua'ya transfer olarak futbol dünyasının en fazla maaş kazanan ismi haline gelen Arjantinli Carlos Tevez, Jiangsu Suning'i 4-0 yendikleri ilk hafta mücadelesinde bir gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Tevez'in penaltıdan rakip fileleri havalandırdığı maçta ev sahibi Şanghay Shenhua'nın diğer gollerini Giovanni Moreno (2) ve Jianqing Mao attı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:59
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 5
Yorum
db Selcuk Takim kaptani. Tolgaya ve digerlerine örnek olmali. Takimin kaptani mücadele etmez kosmaz ise digerleri neden kossun.
- Başakşehir takibi sürdürdü
Toplam 2
Yorum
partal İBB Konya maçını kazanır ,TFF ve MHK objektif davranırsa Şampiyon olur.. 2 haftadır Beşiktaş aleyhine penaltı verilmedi..
- Başakşehir takibi sürdürdü
Toplam 2
Yorum
bjk Şampiyonmu olcanız :) inandınız mı ! :D
Burak Yılmaz sezona golle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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