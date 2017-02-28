Dördüncü kez hayat kurtardı

Çekya liginde oynanan Bohemians- Slovacko karşılaşmasında Slovacko kalecisi Berkovec, takım arkadaşı ile çarpışıp yerde kalınca dili boğazına kaçtı. Slovacko forveti Franscis Kone, kaleciye yardım ederek dilini boğazından çıkarıp hayatını kurtardı. Kone, daha önce Tayland'da 1 kez, Afrika'da da 2 kez aynı şekilde daha 3 futbolcuya yardım ettiğini söyledi.