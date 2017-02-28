 Dördüncü kez hayat kurtardı – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Dördüncü kez hayat kurtardı

    Dördüncü kez hayat kurtardı
    Çekya liginde oynanan Bohemians- Slovacko karşılaşmasında Slovacko kalecisi Berkovec, takım arkadaşı ile çarpışıp yerde kalınca dili boğazına kaçtı. Slovacko forveti Franscis Kone, kaleciye yardım ederek dilini boğazından çıkarıp hayatını kurtardı. Kone, daha önce Tayland'da 1 kez, Afrika'da da 2 kez aynı şekilde daha 3 futbolcuya yardım ettiğini söyledi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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