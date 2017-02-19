Enes Ünal'dan şok hareket!
Twente'nin Heerenveen'i 1-0 mağlup ettiği maça Enes Ünal'ın hareketi damga vurdu.
Skor 0-0'ken kaleci Erwin Mulder ile karşı karşıya kalan milli futbolcu Enes Ünal, çalım sonrası kendisini yere bıraktı ve Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük de penaltı noktasını gösterdi. 54'te topun başına geçen Mateusz Klich hata yapmazken Twente bu golle 3 puanı almış oldu. Fakat daha sonra penaltı pozisyonun tekrarı izlendiğinde kaleci Mulder'in Enes'e herhangi bir teması olmadığı ve Enes Ünal'ın kendisini yere bıraktığı görüldü.
Maçtan sonra Fox Sports'a açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki golcü, pozisyon esnasında kendisine bir temas olup olmadığından emin olamadığını söylerken, "Şimdi fotoğrafları görünce bir temas olmadığı anlaşılıyor. Hakem penaltıyı verdi. Eğer o anda bana bir temas olmadığına emin olsaydım hakeme penaltısını iptal ettirirdim. Bir hata yaptıysam özür dilerim. O anda ne yaptığınızı düşünemiyorsunuz, her şey çok hızlı gelişiyor. Oraya penaltı almaya gittim ve aldım. Eğer penaltı değilse özür dilerim" ifadelerini kullandı.
"ENES'E HİÇBİR TEMASIM OLMADI"
Maçtan sonra konuşan Mulder de Enes'e herhangi bir teması olmadığını dile getirdi: "Hakemin Enes'e kendisini aldattığı için sarı kart vereceğini düşünmüştüm. Çünkü ona hiç temasım olmadı. Ayrıca olayın diğer tarafında bulunan yan hakemin son kararı vermesi oldukça ilginç. Orta hakem pozisyona daha yakın olmasına rağmen emin olamadı."
PENALTIYI VEREN TÜRK ASILLI HAKEM SERDAR GÖZÜBÜYÜK!
Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük de maçtan sonra pozisyonla ilgili NOS televizyonuna konuştu: "Eğer yanlış bir karar verdiysem bunu maçtan sonra kameralara anlatmak pek bir anlam ifade etmiyor."
HEERENVEEN TEKNİK DİREKTÖRÜ: BU, FUTBOLUN BİR PARÇASI
Heerenveen Teknik Direktörü Jurgen Streppel ise penaltı pozisyonuyla ilgili, "Bu, futbolun bir parçası. Hakemler de bizler de hata yapıyoruz. Bunu kabul edip önümüze bakmalıyız" diyerek olaya sağduyulu bir şekilde yaklaştı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:36
- F.Bahçeli futbolculara tepki
Toplam 3
Yorum
Murat Nihayet rakiplerin kollanması değil, esas meselenin kendi takiminin doğru düzgün top oynamadigini farkettiler ve protesto ediyorlar..
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 34
Yorum
mehmetaliyıldız sen niye dalga geçiyon ki bu kadar sizin başkan demedi mi biz trabzonu 10 kişiyle de yeneriz diye keşke 10 kişi kalıp yenseydiniz trabzonu. quarisma kaç defa kırmızı görmeliydi şimdiye kadar kaç defa gördü. yenseydiniz ya karabükü. aziz bi konuştu hakemlerin kimyasını bozdu
- Ne 'çek'tin be!
Toplam 21
Yorum
metinn hadi canim szide boos boos baslikalri geciniz 1-0 öndeyken o 2 nci golumuzu verseydi rize nereden beraberligi sagliyacakti el insaf yuuuh
Enes Ünal'dan şok hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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