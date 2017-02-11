Dembele'den 14 dakikada hat-trick
İskoçya Kupası 5. turunda Celtic, Fransız futbolcusu Moussa Dembele'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada Inverness'ı 6-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Celtic Park'ın ev sahipliği yaptığı maçta ev sahibi ekibin gollerini 21. dakikada Mikael Lustig, 45, 50 ve 59. dakikalarda Dembele, 86. dakikada Kieran Tierney ve 90. dakikada Scott Brown kaydetti.
Karşılaşmada, 14 dakika içinde 3 gole imza atan Dembele, üst üste 2 maç hat-trick yaparak dikkati çekti. 20 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone'ı 5-2'lik skorla geçtikleri son lig müsabakasında da 24 dakika içinde rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.
Kuzey İrlandalı Brendan Rogers'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Celtic, bu sezon liderliğini sürdürdüğü lig, şampiyon olduğu İskoçya Lig Kupası ve İskoçya Kupası'nda oynadığı 30 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:31
- Osmanlıspor maçı öncesi bunu yaptı
Toplam 3
Yorum
makber castillo drucia rodeyega mas pererıa sayımmı daha..hepsı kendı ulkesının mıllı takımında...
- Penaltı isyanı
Toplam 34
Yorum
FB Bu şampiyonlukları ve yıldızınızı GS ye sorun rahmetli Süleyman SEBA bunları anlatırken neredeydiniz ? şimdi mi aklınıza geldi ?
- Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!...
Toplam 32
Yorum
UA BJK hakem kararı ile galip gelince BJK Başkanı ve T.D. ''Hakemlerde insan hata yapabilirler '' mağlup olunca hakem bizi yaktı 22 cm ofsayt.
Dembele'den 14 dakikada hat-trick haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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