Dembele'den 14 dakikada hat-trick

Celtic Park'ın ev sahipliği yaptığı maçta ev sahibi ekibin gollerini 21. dakikada Mikael Lustig, 45, 50 ve 59. dakikalarda Dembele, 86. dakikada Kieran Tierney ve 90. dakikada Scott Brown kaydetti.

Karşılaşmada, 14 dakika içinde 3 gole imza atan Dembele, üst üste 2 maç hat-trick yaparak dikkati çekti. 20 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone'ı 5-2'lik skorla geçtikleri son lig müsabakasında da 24 dakika içinde rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.

Kuzey İrlandalı Brendan Rogers'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Celtic, bu sezon liderliğini sürdürdüğü lig, şampiyon olduğu İskoçya Lig Kupası ve İskoçya Kupası'nda oynadığı 30 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.