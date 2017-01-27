Corinthians taraftarlarına "stadyum yasağı"
Brezilya'nın en üst düzey futbol ligi Seria A takımlarından Corinthians'ın 4 taraftar grubunun üyelerine ülke genelinde sportif faaliyetlerde bulunulan yerlere giriş yasağı getirildi. Karar, Corinthianslı bazı taraftarların karıştığı kavgayla ilgili davada mahkeme tarafından verildi.
Mahkemenin hakimi Marcelo Rubioli tarafından açıklanan karara uymadığı tespit edilen her bir taraftar 20 bin Brezilya reali (25 bin TL) para cezasına çarptırılacak.
Taraftarların kararı temyiz etme hakkı bulunuyor.
Hakim Rubioli, 10 gün önce geçen yıl ekim ayından itibaren Rio'daki Gericino Cezaevi'nde tutulan 27 Corinthians taraftarının serbest bırakılmasına karar vermişti. Taraftar gruplarından bazılarına mensup bu sanıklar, Corinthians'ın Flamengo ile yaptığı bir maçta Rio'daki Maracana Stadyumu'nda karıştıkları kavgadan sonra tutuklanmıştı.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:15
- Dünyanın en iyisiyiz
Toplam 2
Yorum
BJK HİTAF EVETTTTTTTTTTTTTTT
- Sabri çok iyi
Toplam 1
Yorum
hehe sabri ne kadar verdi böyle konuşman için :D
- Lyon’dan onay çıktı
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Kazmalar topluluğu bizim takım zaten sende gel Garry R. ve senin gibi amatör futbolculara kaldık ilk 4 giremez bu kadro sezon sonu.
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