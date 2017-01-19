İpek Soylu, Avustralya Açık'a veda etti
Arjantinli Maria Irigoyen ile ortaklık kuran İpek Soylu, Avustralya Açık ilk turunda Barbora Krejcikova/Galina Voskoboeba çiftine yenildi ve turnuvaya veda etti.
Melbourne'de gerçekleşen dev organizasyona teklerde elemelerin birinci turunda veda eden Soylu, Arjantinli Maria Irigoyen ile iş birliği yaptığı çiftlerdeki ilk sınavını Barbora Krejcikova/Galina Voskoboeva ekibi önünde verdi.
Çiftler kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında ter döken Soylu ile partneri Irigoyen, birinci seti son oyunda kaptırdıkları servis neticesinde 6-4 kaybetti. Soylu/Irigoyen tandemi, ikinci sette 2-0 geriye düşse de mücadeleden kopmadı ve son sekiz oyunun altısını kazanıp 6-4'e ulaştı.
Birlikte ikinci turnuvalarını oynayan Soylu ve Irigoyen, Çek-Kazak ortaklığı karşısında final setinde iki önemli şans kaçırdı. İlki üçüncü, ikincisi yedinci oyunda elde ettikleri break'leri hemen akabindeki oyunda geri veren Soylu/Irigoyen, böylece rakiplerini maça tekrar ortak etti.
Müsabakanın sonunda daha güçlü bir performans sergileyen Krejcikova/Voskoboeva ikilisi, yakaladıkları üç oyunluk seriyle 6-4'ü buldu ve maça noktayı koydu. Soylu/Irigoyen'i 2 saat 2 dakika sonunda 6-4, 4-6, 6-4'lük skorla mağlup eden Krejcikova/Voskoboeva, Melbourne Park'ta ikinci tura yükselen takım oldu.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:21
- 1 numaraya oturdu
Toplam 9
Yorum
Aslan HAKAN YASLANDI SEMIH CÜRÜK VE HAVA TOPLARINDA ZAYIF SERDAR CÜRÜK KORAY IYI AMA ODA CÜRÜK CHEDJOU COK AGIR BIR TEK AHMET OLUMLU BIR CIZGIDE
- Fabricio varsa korkma!
Toplam 3
Yorum
constantineBjk fabri geldiği ilk günden beri spekülasyonlar yapıldı müzmin sakat dendi,refleksleri iyi değil dendi ama biz taraftar olarak ona inandık ve yine spor yorumcularından daha iyi futbolu bildiğimizi göstgerdik,bi tv kanalında denk gelmedim ki fabri iyi kaleci denilsin transfer edildiğinde
- Genç forvet Obbi Oulare
Toplam 7
Yorum
kartalisca clup brüj ile oynadığımız maçta dikkatimi çekmişti bence alınmalı iyi topçu.
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