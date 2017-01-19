İlk maçında bir gol bir asist
Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians'a transfer olan Türk futbolcu Colin Kazım Richards, ilk maçında bir gol attı, bir de asist yaptı.
Maçtan sonra Sportv'ye konuşan Colin Kazım, "İyiydi, bu formayla ilk 45 dakikamdı. İlk 15 dakika yavaştım çünkü benim için yeni bir takım. Sonra iyiydim. Takım bana güveniyor, bu harika." dedi.
Corinthians, yarı finalde Sao Paulo-River Plate eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kupanın finali 22 Ocak Pazar günü oynanacak.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:40
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
Toplam 1
Yorum
Temple Feneri mi alacak? Hiç parasının olmadığı zamanda ve gerek olmadığı halde :) Fenerin son çırpınışları
- Kadıköy’ü hatırlattı
Toplam 1
Yorum
GSİBOM SEN GİTTİN TADIMIZ KALMADI BE MELO
- Yeter Demirören
Toplam 1
Yorum
koyulacivert Alıştığımız bir söyleşi..Normaldir
İlk maçında bir gol bir asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.