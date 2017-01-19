Eski Beşiktaşlı Jermaine Jones, LA Galaxy'de
ABD Birinci Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Jermaine Jones'u kadrosuna kattı.
Profesyonel kariyerine Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Jones, aynı ülkenin Bayer Leverkusen ile Schalke 04, İngiltere'nin Blackburn Rovers ve ABD'nin New England Revolution ile Colorado Rapids ekiplerinde forma giydi.
Jermaine Jones, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği Beşiktaş ile 10 maça çıkmıştı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:17
- 1 numaraya oturdu
Toplam 9
Yorum
Aslan HAKAN YASLANDI SEMIH CÜRÜK VE HAVA TOPLARINDA ZAYIF SERDAR CÜRÜK KORAY IYI AMA ODA CÜRÜK CHEDJOU COK AGIR BIR TEK AHMET OLUMLU BIR CIZGIDE
- Fabricio varsa korkma!
Toplam 3
Yorum
constantineBjk fabri geldiği ilk günden beri spekülasyonlar yapıldı müzmin sakat dendi,refleksleri iyi değil dendi ama biz taraftar olarak ona inandık ve yine spor yorumcularından daha iyi futbolu bildiğimizi göstgerdik,bi tv kanalında denk gelmedim ki fabri iyi kaleci denilsin transfer edildiğinde
- Genç forvet Obbi Oulare
Toplam 7
Yorum
kartalisca clup brüj ile oynadığımız maçta dikkatimi çekmişti bence alınmalı iyi topçu.
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