 Rize’de Üzülmez zafere odaklandı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Rize’de Üzülmez zafere odaklandı

    Rize’de Üzülmez zafere odaklandı
    Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü , Samsun karşısında yeni takımıyla ilk maçına çıkacağını belirterek, "İyi başlamak önemli ancak iyi bitirmek çok daha önemli" dedi. Takımın beklentilerini bildiğini ifade eden 43 yaşındaki teknik adam, "Her maçta, kazansak da kaybetsek de saha içinde mücadele edip coşkuyla oynamaya çalışan bir takım görüntüsü içinde olacağız. Geldiğim günden itibaren oyuncularıma hep bunu anlatıyorum. Onlar da geri dönüş konusunda gayet iyiler" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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