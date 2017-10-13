Rize’de Üzülmez zafere odaklandı
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Samsun karşısında yeni takımıyla ilk maçına çıkacağını belirterek, "İyi başlamak önemli ancak iyi bitirmek çok daha önemli" dedi. Takımın beklentilerini bildiğini ifade eden 43 yaşındaki teknik adam, "Her maçta, kazansak da kaybetsek de saha içinde mücadele edip coşkuyla oynamaya çalışan bir takım görüntüsü içinde olacağız. Geldiğim günden itibaren oyuncularıma hep bunu anlatıyorum. Onlar da geri dönüş konusunda gayet iyiler" diye konuştu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
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Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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