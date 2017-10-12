Süper Lig'e mecburuz
Hasan Kemal Yardımcı, yeni hocaları İbrahim Üzülmez’le başarılı işler yapacaklarını söyledi. Başkan, “Süper Lig için gerekli cesaret ve öz veriyi göstermeliyiz. Üst lige çıkmak vaadimiz değil, mecburiyetimizdir” dedi
TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI
"Bu hırsı gösterirsek tekrar üst lige çıkarız. Bu vaat değil, mecburiyettir. Bunun için bütün samimiyetle elimizden geleni yapacağız." Taraftarlardan da destek beklediklerini dile getiren başkan, "Bütün samimiyetimizle görevimizi yapmayaçalışıyoruz. Yanlışımız varsa düzeltmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:18
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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