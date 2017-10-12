Süper Lig'e mecburuz

Hasan Kemal Yardımcı, yeni hocaları İbrahim Üzülmez’le başarılı işler yapacaklarını söyledi. Başkan, “Süper Lig için gerekli cesaret ve öz veriyi göstermeliyiz. Üst lige çıkmak vaadimiz değil, mecburiyetimizdir” dedi

Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, dün sabah basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Bu haftaki Samsunspor maçı öncesi hoca değişikliğine gittiklerini hatırlatan başkan, "İbrahim Üzülmez hocamızla inşallah olumlu işler yapacağız. Bu değişiklik hedefler için önemliydi. Samsunspor karşılaşması da sezon sonu için büyük önem arz ediyor" ifadesini kullandı. "Şu an TFF 1. Lig takımıyız. Bu ligde oynarığımızı unutmadan, gerekli cesareti, özveriyi gösterip Süper Lig'e çıkmalıyız" diyen Yardımcı şöyle devam etti:



TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

"Bu hırsı gösterirsek tekrar üst lige çıkarız. Bu vaat değil, mecburiyettir. Bunun için bütün samimiyetle elimizden geleni yapacağız." Taraftarlardan da destek beklediklerini dile getiren başkan, "Bütün samimiyetimizle görevimizi yapmayaçalışıyoruz. Yanlışımız varsa düzeltmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.