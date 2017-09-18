Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeni yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı basın toplantısında, göreve bir önceki yönetimin devamı olarak geldiklerini, alacak verecek meselelerinin konuşulmasının doğru olmadığını söyledi.

Yeşil-mavili takımın teknik direktörü Hikmet Karaman'ın görevine devam ettiğini hatırlatan Yardımcı, hocalarının arkasında olduklarını aktardı.

Kulübün alacak verecek çizelgesinin belli olduğunu anlatan Yardımcı, "Kulübün 55 milyon borcu var. Bu hafta para ödeyeceğiz. Geçen sezonun borçlarını ödeyeceğiz. Beni neden böyle konuşturmak zorunda bırakıyorlar. Bu sezon Lincoln, Halil İbrahim Sönmez ve Milosevic transferlerini gerçekleştirdik. Eğer Jakob Jantscher'i gönderebilirsek bütçemizi başa baş hale getireceğiz." diye konuştu.

Bu hafta sahalarında aldıkları MKE Ankaragücü yenilgisinin kendilerini hedeflerinden uzaklaştırmayacağını vurgulayan Yardımcı, şöyle devam etti:

"Bu ligde nereden tokat yiyeceğin belli olmaz. Bu lig sert bir ligdir, bu lig göğüs göğüse oynanır. Bu ligde 'açık ara şampiyon oluruz' demek işi çözmez. Takımın mücadele etmesi lazım. Bunu 4-1'lik skor gösterdi. Bu bize ağır bir ders oldu. Takımda iyi oyuncu göremedik. Tespitlerimizi samimi yapalım ki her şey ortaya çıksın. Önümüzdeki iki deplasman bizim için istifade. Moral bozmuyoruz. İki deplasmandan ümitliyiz. Futbolcularımız önümüzdeki üç maçta kendilerini bize affettirirler."

Başkan Hasan Kemal Yardımcı, taraftara da teşekkür ederek, "MKE Ankaragücü'ne 4-1 yenilmelerine rağmen takımı tribüne çağırıp alkışlamaları son derece önemli. Tüylerim diken diken oldu. Takıma ve yönetime sahip çıktılar. Mücadele etmeyen takıma sahip çıktılar. Mazeret üretemeyiz. Önümüzdeki üç maçı kazanırsak Ankaragücü maçını kaza olarak yorumlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Takımın 4 galibiyetin ardından bir mağlubiyet hakkı olduğunu kaydeden Yardımcı, "Bunun tekrarı olmamalı. Tekrarı olursa işimiz zor olur. Bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet lüksümüz olur ama fazlasını kaldıramayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı, futbolculara ve teknik kadroya güvenlerinin tam olduğunu belirterek, önlerindeki üç maçı kazanarak kendilerine geleceklerine inandığını sözlerine ekledi.