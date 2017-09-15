Karadeniz rüzgarı
Çaykur Rizespor, açık açık “Ben bu ligde misafirim” mesajını veriyor. Altınordu engelini de aşıp 4’te 4 yaptılar. Kuzeyden esen diğer sert rüzgar ise Giresunspor... Eskişehir’i 3 golle geçen Çotanaklar da namağlup gidiyor
Beş farklı şehirden 18 takımın mücadele ettiği TFF 1. Lig'de dördüncü haftada yine heyecanın zirve yaptığı maçlar, şık goller, güzel görüntüler izledik. Haftanın en dikkat çeken maçı Altınordu ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleydi. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Çaykur Rizespor bu ligin bir gömlek üstünde olduğunu kanıtladı.
4'te 4 yapan Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 kişi kalan Altınordu'yu rahat yendi. 4-3'lük skor sizi yanıltmasın! Maç 4-1 olduktan sonra Rize ciddiyetten uzaklaşınca Altınordu iki gol buldu da maç böyle bitti. Bu arada Altınordu'da 20 yaşındaki Barış Alıcı'nın attığı 'Messivari' golü mutlaka izlemenizi öneririm. Yolun açık olsun genç kardeşim. Böyle devam... Metin Diyadin yönetiminde sezona muhteşem başlayan bir diğer Karadeniz ekibi Giresunspor da Eskişehirspor önünde kritik bir galibiyet elde etti.
Namağlup yoluna devam eden Çotanaklar, Trabzonlu hocasıyla Karadeniz'den esen sert rüzgarın devamı gibiydi. Transfer yasağı nedeniyle sezona takviyesiz başlayan Es-Es, tecrübeli isimlerine rağmen 4 haftada sıfır çekti. Haftanın dikkat çeken diğer maçında ise Ümraniye, İstanbulspor'u 1-0 yendi. Bayram Bektaş'ın ekibi tecrübeli ismi Serdar Özbayraktar ile kazandı ama kaleci Burak Öğür de en az onun kadar galibiyette rol oynadı. Hele peş peşe çıkardığı iki top var ki bana G.Saray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı maçtaki Taffarel'in o unutulmaz kurtarışını hatırlattı. Elazığspor ise Denizli'yi 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. İki hafta önce Eskişehir'de Gakgoş'a 3 puanı getiren Tom, Denizli'de de 2 gol attı, atakları yönetti ve Elazığ'ı sırtladı. Balıkesir Baltok da çıkışta.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:53
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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