 Çaykur Rize 4'te 4 yaptı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Çaykur Rize 4'te 4 yaptı

    Çaykur Rize 4'te 4 yaptı

    Gol düellosunu kazanan Rizespor, 4’te 4 yaptı. 10 kişi kalan Altınordu; Samu, Kweuke ve Süleyman’ın (2) gollerine Barış, Kerim ve Mirkan ile karşılık verdi

    TFF 1. Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda Altınordu'yu 4-3 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Çaykur Rizespor oldu. 28'de Samu'nun golüyle öne geçen Çaykur Rizespor 54'te Kweuke ile farkı ikiye çıkardı. 52. dakikada ise ev sahibinde Erdoğan kırmızı kart gördü.

    Mücadelenin ikinci yarısında da gol yağmuru vardı. 62'de Barış farkı bire indirdi. 65'te oyuna giren Süleyman Koç 69'da sağ çaprazdan ceza alını içine girer girmez vurup durumu 3-1'e getirdi. 77'de bir kez daha sahneye çıkan Süleyman Koç skoru 4-1.'yaptı. 85'te Kerim farkı ikiye indirdi. Maçın son dakikasında Mirkan attığı golle mücadelenin skorunu belirledi: 4-3. Çaykur Rize 4'te 4 yapıp 12 puana ulaştı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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