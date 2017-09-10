Çaykur Rize 4'te 4 yaptı
Gol düellosunu kazanan Rizespor, 4’te 4 yaptı. 10 kişi kalan Altınordu; Samu, Kweuke ve Süleyman’ın (2) gollerine Barış, Kerim ve Mirkan ile karşılık verdi
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda Altınordu'yu 4-3 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Çaykur Rizespor oldu. 28'de Samu'nun golüyle öne geçen Çaykur Rizespor 54'te Kweuke ile farkı ikiye çıkardı. 52. dakikada ise ev sahibinde Erdoğan kırmızı kart gördü.
Mücadelenin ikinci yarısında da gol yağmuru vardı. 62'de Barış farkı bire indirdi. 65'te oyuna giren Süleyman Koç 69'da sağ çaprazdan ceza alını içine girer girmez vurup durumu 3-1'e getirdi. 77'de bir kez daha sahneye çıkan Süleyman Koç skoru 4-1.'yaptı. 85'te Kerim farkı ikiye indirdi. Maçın son dakikasında Mirkan attığı golle mücadelenin skorunu belirledi: 4-3. Çaykur Rize 4'te 4 yapıp 12 puana ulaştı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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