 Tarzan’da hedef 7 puan – Fotomaç – 04 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tarzan’da hedef 7 puan

    Tarzan’da hedef 7 puan
    TFF 1. Lig'de G.Antep'i yenerek galibiyetle tanışan Manisa'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar vites büyüttü. Karafırtınalar, Bolu, Adana ve İstanbul maçlarında 7 puan hedeflediklerini söyleyip, "Bolu'yu yenip çıkışı sürdüreceğiz. Rakibimiz de çok iyi başlayamadı. Onlar da bizim gibi dönüm maçı gözüyle bakıyor" dedi.

    Altay'da transfer şov
    TFF 2. Lig Beyaz Grup'un yeni takımı Altay, transfer döneminin son günlerinde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Giresun'dan forvet Doğan Karakuş'la anlaşma zemini arayan İzmir ekibinin, Adana Demirspor'dan orta saha Savaş Yılmaz ve Manisaspor'dan ön libero Berkay Samancı'yla da ilgilendiği öğrenildi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarzan’da hedef 7 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.