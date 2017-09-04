Tarzan’da hedef 7 puan
Altay'da transfer şov
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un yeni takımı Altay, transfer döneminin son günlerinde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Giresun'dan forvet Doğan Karakuş'la anlaşma zemini arayan İzmir ekibinin, Adana Demirspor'dan orta saha Savaş Yılmaz ve Manisaspor'dan ön libero Berkay Samancı'yla da ilgilendiği öğrenildi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:20
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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