Tarzan’da hedef 7 puan

TFF 1. Lig'de G.Antep'i yenerek galibiyetle tanışan Manisa'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar vites büyüttü. Karafırtınalar, Bolu, Adana ve İstanbul maçlarında 7 puan hedeflediklerini söyleyip, "Bolu'yu yenip çıkışı sürdüreceğiz. Rakibimiz de çok iyi başlayamadı. Onlar da bizim gibi dönüm maçı gözüyle bakıyor" dedi.



Altay'da transfer şov

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un yeni takımı Altay, transfer döneminin son günlerinde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Giresun'dan forvet Doğan Karakuş'la anlaşma zemini arayan İzmir ekibinin, Adana Demirspor'dan orta saha Savaş Yılmaz ve Manisaspor'dan ön libero Berkay Samancı'yla da ilgilendiği öğrenildi.