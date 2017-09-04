TFF 1. Lig lideri Ç.Rize'de, Brezilya'da Gremio'dan transfer edilen 19 yaşındaki 10 numara Lincoln, dün şehre geldi. Rize'de tesislerde Başkan Hasan Kemal Yardımcı ve taraftarların karşıladığı sambacı, ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Lincoln, "İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Hayatımın en önemli, unutamayacağım anını yaşıyorum. İnşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.