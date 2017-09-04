 Şampiyon olacağız – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Şampiyon olacağız

    Şampiyon olacağız
    TFF 1. Lig lideri Ç.Rize'de, Brezilya'da Gremio'dan transfer edilen 19 yaşındaki 10 numara Lincoln, dün şehre geldi. Rize'de tesislerde Başkan Hasan Kemal Yardımcı ve taraftarların karşıladığı sambacı, ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Lincoln, "İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Hayatımın en önemli, unutamayacağım anını yaşıyorum. İnşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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