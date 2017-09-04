Göz-Göz’ün elçisi Beto

Fenerbahçe ve Kayseri maçlarındaki kurtarışlarla göz dolduran Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Ronaldo'ya yaptırdığı tezahüratla camianın gönlünde taht kurup, dünyaya tanıttı. Tecrübeli kaleci için Başkan Mehmet Sepil, "Beto hemen Göztepeli oldu" dedi.