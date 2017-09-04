 Göz-Göz’ün elçisi Beto – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Göz-Göz’ün elçisi Beto

    Göz-Göz’ün elçisi Beto
    Fenerbahçe ve Kayseri maçlarındaki kurtarışlarla göz dolduran Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Ronaldo'ya yaptırdığı tezahüratla camianın gönlünde taht kurup, dünyaya tanıttı. Tecrübeli kaleci için Başkan Mehmet Sepil, "Beto hemen Göztepeli oldu" dedi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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