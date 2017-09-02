 Lincoln yola çıktı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Lincoln yola çıktı

    Lincoln yola çıktı
    Ç.RİZE'nin Brezilya'da Gremio'dan 1 yıllığına kiraladığı Lincoln, bugün geliyor. 19 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın bugün saat 17.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceği duyuruldu. Lincoln, Brezilya'da gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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