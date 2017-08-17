Real Madrid’den Çaykur Rize’ye

Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho transferiyle gündemde geniş yer tutan TFF 1. Lig'in favori takımlarından Çaykur Rizespor, bu flaş girişimi sonlandıramasa da İspanyol devi Real Madrid'den sürpriz bir transferin altına imza attı. Karadeniz ekibi, Real Madrid'in malzemecisi Ali Domenica'nın yeşil-mavililere transfer edildiğini duyurdu. Domenica, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve teknik ekiple bir araya gelirken, bu sürpriz transfer sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.