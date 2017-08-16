 Robinho heyecanı kısa sürdü – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    heyecanı kısa sürdü

    Robinho heyecanı kısa sürdü
    TFF 1. Lig'in favorisi Ç.Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız için, "Gelmeyi kabul ediyor. Bütün mesele, istekleri var. Artık rakamlar konuşuluyor. Bir sponsorla kadromuzda olabilir. 3 yıllık kontrat istiyor. Biz de bunu belli periyoda yaymak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak Robinho twitter'dan, Rize'ye transfer olacağı yönündeki haberleri doğrulamadı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:33
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