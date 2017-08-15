 Bakan Bak’a Rize’den ziyaret – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Bakan Bak’a Rize’den ziyaret

    Bakan Bak’a Rize’den ziyaret

    'un yeni Başkanı , beraberindeki yöneticiler Hasan Kartal ve Süleyman Basa İle birlikte 'ı makamında ziyaret ettiler.

    Bakan Bak'a yeni görevinde başarılar dileyen Yardımcı, Ç. için yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatle takip ettiği alt yapı tesisleri için kendisinden destek istedi. Bakan Bak da destek sözü verip, Manisa galibiyeti için Başkan Yardımcı'ya tebriklerini iletti.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:54
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