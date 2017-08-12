''Yüzde 100 hazır değiliz''

Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi başladıkları gibi ligi iyi yerde bitirmek istediklerini belirtti.

Erken gelen gollerin işlerini kolaylaştırdığını dile getiren Hikmet Karaman, "Yüksek neme rağmen iyi mücadele ettik. Koşu mesafeleri birbirine çok yakın. Bu nemde alkışlanacak şeyler. Erken goller ve sonrasında verilen penaltı. Kalecimiz penaltıyı kurtardı ve dönen topu çıkarmamız gerekiyordu. Penaltı pozisyonu 'gol' diye bırakılmaz." diye konuştu.

İkinci yarı topu iyi tutamadıklarını aktaran Karaman, "Yüzde yüz hazır değiliz. Özgür Çek'in iki güzel golü ve bir asisti. Çok daha iyi yerlere gelecektir. Bu galibiyet, giden başkanımız Metin Kalkavan ve yeni gelen başkanımız Hasan Kemal Yardımcı'ya hediye olsun." ifadelerini kullandı.



MANİSASPOR CEPHESİ

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar rakiplerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Farklı bir skor ile kazandılar. Rakibin gücünü biliyorduk ama maçın başında 2-0 geriye düşeceğimizi hesaplayamadık. Böyle bir takıma karşı 2-0 geriye düşerseniz çeviremezsiniz. Yediğimiz 4 golün 3'ü duran toptan. Açıkçası bunu beklemiyorduk. Sonuca rağmen oyuncularımız gelecek haftalar için umut verdi."