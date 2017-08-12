 ''Yüzde 100 hazır değiliz'' – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ''Yüzde 100 hazır değiliz''

    ''Yüzde 100 hazır değiliz''

    TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Manisaspor'u 4-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü , kazanmalarına rağmen yüzde 100 hazır olmadıklarını söyledi.

    Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi başladıkları gibi ligi iyi yerde bitirmek istediklerini belirtti.

    Erken gelen gollerin işlerini kolaylaştırdığını dile getiren , "Yüksek neme rağmen iyi mücadele ettik. Koşu mesafeleri birbirine çok yakın. Bu nemde alkışlanacak şeyler. Erken goller ve sonrasında verilen penaltı. Kalecimiz penaltıyı kurtardı ve dönen topu çıkarmamız gerekiyordu. Penaltı pozisyonu 'gol' diye bırakılmaz." diye konuştu.

    İkinci yarı topu iyi tutamadıklarını aktaran Karaman, "Yüzde yüz hazır değiliz. Özgür Çek'in iki güzel golü ve bir asisti. Çok daha iyi yerlere gelecektir. Bu galibiyet, giden başkanımız Metin Kalkavan ve yeni gelen başkanımız Hasan Kemal Yardımcı'ya hediye olsun." ifadelerini kullandı.

    MANİSASPOR CEPHESİ
    Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar rakiplerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

    "Farklı bir skor ile kazandılar. Rakibin gücünü biliyorduk ama maçın başında 2-0 geriye düşeceğimizi hesaplayamadık. Böyle bir takıma karşı 2-0 geriye düşerseniz çeviremezsiniz. Yediğimiz 4 golün 3'ü duran toptan. Açıkçası bunu beklemiyorduk. Sonuca rağmen oyuncularımız gelecek haftalar için umut verdi."

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:06
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