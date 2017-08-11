Çaykur Rizespor "10 numara" arıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteklerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, başarı için heyecanlı olduğunu, bir üst lige yükselmek için samimiyetle ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Transfer ihtiyacı konusunda teknik direktör Hikmet Karaman ile görüştüğünü vurgulayan Yardımcı, oyuncu arayışlarının olduğunu ifade etti.

Karaman'ın eksiklikleri kendisine ilettiğini aktaran Yardımcı, şunları söyledi:

"Hocamız net, 'Olmazsa olmazımız 10 numaraya ihtiyacımız var.' Bunu oldukça teyitli söylüyor. Ligin ilk haftasında oynayacağımız Manisaspor maçının sonucundan bağımsız isteğini iletiyor. Hoca topu bize attı. Top bizim kucağımızda. Bulmak zorundayız. Geçen sezon devre arası iki kaliteli adam alsaydık büyük olasılıkla bu takım düşmezdi. Bu sene hocamız '10 numarayı almazsak zorlanırız.' diyor. Benim kalbim var. Bizim burası rutubetli yer. Bizim buna dayanma gücümüz yok. Boşa sallamak yok. Elimizden geleni yapacağız."

Transferde her yolu deneyeceklerini vurgulayan Yardımcı, "Ben hocamızın istediklerinin alınması taraftarıyım, hem de imkan varsa en iyisinin. Risk alacak durumumuz yok. Zaman geçti. Yerli oyuncu alternatifimiz çok fazla yok. Yerli kadro takviyesi için bulabiliriz ama 10 numara pozisyonu için çok alternatifimiz yok. Biz çıtamızı açıkça yüksek tutuyoruz. Madem bu işi iyi yapacağız, büyük düşünmek zorundayız. Çaykur Rizespor'da maddi manevi şartları zorlayacağız." diye konuştu.

Takımın Rize'den yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Yardımcı, "Rize'de bu işin karargahının kurulması lazım. En iyi şekilde buradan yürütmek zorundayız. Bu işler uzaktan talimatla olacak işler değil. Neticeye bağlı, sonuç odaklı bir iş yapıyoruz. Büyük paraların konuşulduğu aksiyonu yüksek bir iş. Bu işi ciddi şekilde ele alacağız. Bizim sistem ve disiplinimiz farklı. Bizde söz çok önemli. Bizim ağzımızdan söz çıktığı zaman imza dahi istenmemesi gerekiyor. Sözü verirken çok zorlanacağız. Samimiyet önemli." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda bu sezon Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e çıkacağına dair bir hava oluştuğunu belirten Yardımcı, "Çıkınca ise bir üst ligde herkes 'Bu Rizespor düşer.' diye konuşuyor. Bu imajı yıkmamız lazım. Lige yükselmenin yanında ciddi bir yapılanma gerekiyor. Kendi çarklarını döndüren bir Çaykur Rizespor'a ihtiyacımız var. Kalıcı hizmetler üretmemiz lazım. Bunun için bu yönetimin hedefi yaklaşık 2-3 ay sonra algılanacaktır." şeklinde konuştu.