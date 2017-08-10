Kweuke, Erdoğan'a Türkçe söz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çaykur Rizespor tesislerine ayak bastı. Bir süredir memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ekibinin yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla bir araya geldi. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'ndeki görüşmede neşeli anlar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazdığı 53 numaralı Çaykur Rizespor forması hediye edildi. Başkan Hasan Kemal Yardımcı ile tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni sezon öncesi takımla ilgili son bilgileri aktarırken, futbolcular da başarı sözü verdi.