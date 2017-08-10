Kweuke, Erdoğan'a Türkçe söz verdi
Karadeniz ekibinde büyük heyecan vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Neşeli anların yaşandığı görüşmede Erdoğan’a şu söz verildi: Tekrar Süper Lig’e yükseleceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çaykur Rizespor tesislerine ayak bastı. Bir süredir memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ekibinin yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla bir araya geldi. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'ndeki görüşmede neşeli anlar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazdığı 53 numaralı Çaykur Rizespor forması hediye edildi. Başkan Hasan Kemal Yardımcı ile tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni sezon öncesi takımla ilgili son bilgileri aktarırken, futbolcular da başarı sözü verdi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:37
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Kweuke, Erdoğan'a Türkçe söz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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