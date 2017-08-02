 Hakan Balta Rizespor’a – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Rizespor’a

    Hakan Balta Rizespor’a

    Ç.Rizespor'da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor.

    Teknik Direktör Hikmet Karaman'la dün bir toplantı gerçekleştiren yeşil-mavili yöneticiler transfer değerlendirmesi yaptı. Stoper arayan Atmaca'nın, G.Saray'da gözden çıkarılan milli futbolcu 'yı istediği öğrenildi. Rize'nin diğer stoper adayının ise A.Wien'den 26 yaşındaki Lukas Rotpuller olduğu belirtildi. Avusturyalı oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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