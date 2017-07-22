 Jose Samudio resmen Rizesporlu – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    resmen Rizesporlu

    Jose Samudio resmen Rizesporlu
    Rizespor, Brezilya Serie B takımlarından Guarani'de forma giyen Braian ile sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi 21 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Formasını giyen genç golcü "Türkiye'de oynayacağım için heyecanlıyım. Hedefimiz takım arkadaşlarımla beraber takımı üst lige çıkarmak" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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