Hikmet Karaman'dan 15 Temmuz mesajı
TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Teknik direktör Hikmet Karaman ve yeşil-mavili takım futbolcularının, Türk bayrağı önünde bir araya gelerek hazırladıkları mesaj, kulübün internet sitesinden paylaşıldı.
Tecrübeli teknik direktör, hazırlanan mesajda şunları kaydetti:
"Sayın Reis-i Cumhurum; 15 Temmuz gecesi unutulmaz. Haince planlanmış yurt içi ve yurt dışı destekli darbe girişimindeki duruşunuz, milletimize göstermiş olduğunuz önderlik, liderlik, kararlılık ve üstün cesaret anlayışınız ülkemiz insanını meydanlara dökmüştür. Demokrasiye sahip çıkmıştır. Tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar dileriz."
Futbolcular ise mesajda "Unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:29
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
Hikmet Karaman'dan 15 Temmuz mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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