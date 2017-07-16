 Hikmet Karaman'dan 15 Temmuz mesajı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    'dan 15 Temmuz mesajı

    Hikmet Karaman'dan 15 Temmuz mesajı

    TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Teknik direktör ve yeşil-mavili takım futbolcularının, Türk bayrağı önünde bir araya gelerek hazırladıkları mesaj, kulübün internet sitesinden paylaşıldı.

    Tecrübeli teknik direktör, hazırlanan mesajda şunları kaydetti:

    "Sayın Reis-i Cumhurum; 15 Temmuz gecesi unutulmaz. Haince planlanmış yurt içi ve yurt dışı destekli darbe girişimindeki duruşunuz, milletimize göstermiş olduğunuz önderlik, liderlik, kararlılık ve üstün cesaret anlayışınız ülkemiz insanını meydanlara dökmüştür. Demokrasiye sahip çıkmıştır. Tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar dileriz."

    Futbolcular ise mesajda "Unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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