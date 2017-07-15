Unutmadık, unutturmayacağız
TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Teknik direktör Hikmet Karaman ve yeşil-mavili takım futbolcularının, Türk bayrağı önünde bir araya gelerek hazırladıkları mesaj, kulübün internet sitesinden payla0şıldı.
Tecrübeli teknik direktör, hazırlanan mesajda şunları kaydetti:
"Sayın Reis-i Cumhurum; 15 Temmuz gecesi unutulmaz. Haince planlanmış yurt içi ve yurt dışı destekli darbe girişimindeki duruşunuz, milletimize göstermiş olduğunuz önderlik, liderlik, kararlılık ve üstün cesaret anlayışınız ülkemiz insanını meydanlara dökmüştür. Demokrasiye sahip çıkmıştır. Tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar dileriz."
Futbolcular ise mesajda "Unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
-
Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 75
Yorum
Denizgs Tudor napsin rodrigez carole pas veremiyor. Selcuk surekli yana oynuyor birde tolga var pas vermeden once ayaginin icini uydu gibi yorungeye
-
Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor
Toplam 2
Yorum
DURSUNUN UMRUNDA DEGIL DURSUN A. YILDIRIMIN KANKASI PLANLI GELDI GS'YA SAMPIYON 4.YILDIZI TAKAN TAKIMDAN NE OYUNCU NE ANTRONER KALDI. HER TRANSFERDE CEBI DOLDU.
-
Mariano G.Saray'da!
Toplam 19
Yorum
ilker k bir sürü bonservis öde yaşlı futbolcular al başında acemi bir hoca koy başarı bekle bu yönetimden gsye zarardan baska bişey gelmez
Unutmadık, unutturmayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.