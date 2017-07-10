 Uslu Çaykur Rize’de – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Uslu Çaykur Rize’de

    Uslu Çaykur Rize’de

    Süper Lig'e son maçta veda eden Ç.Rizespor, TFF 1. Lig'de misafir olacak bir kadro için transfer bombalarını patlatmaya başladı.

    Yeşil-mavililer, A.Konyaspor'dan ayrılan 29 yaşındaki sol bek Mehmet Uslu'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Osmanlıspor maçında sakatlanarak yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak Dhurgham İsmail'in yerine alınan Uslu, geçen sezon Konyaspor'da 23 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli savunmacı dün takımla ilk idmanına da çıktı.


    Alihan TELATAR
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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