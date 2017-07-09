Çaykur Rizespor Mehmet Uslu ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mehmet Uslu ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor'da forma giyen Mehmet Uslu, kendisini iki yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.
Açıklamada, futbolcunun daha önce Sakaryaspor, Hacettepe ve Kartalspor'da oynadığı anımsatılarak, "Son olarak 4 yıl aralıksız Atiker Konyaspor formasını giymiştir. Oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:08
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Volkan Şen devri bitti
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Yorum
/*/*mm koybaşı fenere ismail hala nasıl içe sindirip oynatırlar..anlamıyorum bunları hani aidiyet duygusu..yalancı bunlar.
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Volkan Şen devri bitti
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Yorum
t.m. sanki erman kuzu gülüşü
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Volkan Şen devri bitti
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Yorum
düştüğümüzz hale bak millet gelen topçulara sewinirken bizde gidecek o kadar çok patlak varki hangisinin gidişine sewinsek az.
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