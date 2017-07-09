Çaykur Rizespor Mehmet Uslu ile anlaştı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor'da forma giyen Mehmet Uslu, kendisini iki yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

Açıklamada, futbolcunun daha önce Sakaryaspor, Hacettepe ve Kartalspor'da oynadığı anımsatılarak, "Son olarak 4 yıl aralıksız Atiker Konyaspor formasını giymiştir. Oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.