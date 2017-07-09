 Çaykur Rizespor Mehmet Uslu ile anlaştı – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    ile anlaştı

    Çaykur Rizespor Mehmet Uslu ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor'da forma giyen , kendisini iki yıllığına 'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

    Açıklamada, futbolcunun daha önce Sakaryaspor, Hacettepe ve Kartalspor'da oynadığı anımsatılarak, "Son olarak 4 yıl aralıksız Atiker Konyaspor formasını giymiştir. Oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:08
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