 Özgür Çek bekliyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    bekliyor

    Özgür Çek bekliyor
    Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'da, Konyaspor'un ilgilendiği Özgür Çek, transferi için gün sayıyor. Teklifler aldığını belirten 26 yaşındaki sol bek, "Son sözü söyleyecek yönetimdir. Görüşüp ona göre hareket edeceğim" dedi. Öte Polonyalı forvet Paryk Tuszynski'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
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